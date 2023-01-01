WebCatalog
Safeway

Safeway

safeway.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Safeway» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Думаєте про доставку продуктів? Робіть покупки в інтернет-магазині Safeway і отримуйте продукти з доставкою до вашого порогу. Використовуйте винагороди та купони Safeway for U, щоб заощадити гроші на продуктах.

Вебсайт: safeway.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Safeway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Albertsons

Albertsons

albertsons.com

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

Fry's

Fry's

frysfood.com

Swagbucks

Swagbucks

swagbucks.com

StoreRocket

StoreRocket

storerocket.io

Amazon Singapore

Amazon Singapore

amazon.sg

ASDA

ASDA

asda.com

Petco

Petco

petco.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

Goodfood

Goodfood

makegoodfood.ca

Diesel

Diesel

shop.diesel.com

DealShare

DealShare

dealshare.in

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності