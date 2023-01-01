Amazon Fresh — це онлайновий та фізичний продуктовий магазин. Ми пропонуємо низькі ціни на щоденні улюблені товари, а також безкоштовну доставку в той же день і самовивіз у вибраних місцях для членів Prime.

Вебсайт: fresh.amazon.com

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