WebCatalog
Ocado

Ocado

ocado.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ocado» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваш повсякденний продуктовий магазин, а також усі пропозиції, які просто не під силу. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати свіжі продукти, товари першої необхідності для дому тощо.

Вебсайт: ocado.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ocado». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Foxtrot

Foxtrot

foxtrotco.com

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Sprouts

Sprouts

sprouts.com

Crate & Barrel

Crate & Barrel

crateandbarrel.com

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Vitacost

Vitacost

vitacost.com

The Range

The Range

therange.co.uk

bigbasket

bigbasket

bigbasket.com

Superdrug

Superdrug

superdrug.com

FairPrice

FairPrice

fairprice.com.sg

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності