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Amazon Business

Amazon Business

business.amazon.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Amazon Business» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Додаток Amazon Business — це єдине місце, де можна знайти та придбати робоче приладдя в дорозі. Облікові записи безкоштовні, зареєструватися легко, і ви можете отримати доступ до мільйонів продуктів в онлайн-магазині. Економте час і гроші незалежно від того, де ви знаходитесь, щоб ви — і ваш бізнес — рухалися.

Вебсайт: business.amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Business». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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