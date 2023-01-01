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Offroader V5

Offroader V5

poki.com

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Offroader V5'te şehir ve çölde hızlanın! Bu 3D sürüş simülasyonu arabalarda, kamyonlarda ve otobüslerde yolculuk yapmanızı sağlar. Harika sürüş gösterileri gerçekleştirmek için zamanın geçişini yavaşlatabilirsiniz. Aracınız bozulursa hemen onarın veya değiştirin!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Offroader V5 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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