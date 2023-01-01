Offroader V5'te şehir ve çölde hızlanın! Bu 3D sürüş simülasyonu arabalarda, kamyonlarda ve otobüslerde yolculuk yapmanızı sağlar. Harika sürüş gösterileri gerçekleştirmek için zamanın geçişini yavaşlatabilirsiniz. Aracınız bozulursa hemen onarın veya değiştirin!

Web Sitesi: poki.com

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