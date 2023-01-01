Top Speed ​​3D'de yarış arabası sürmenin özgürlüğünü hissedin! Mükemmel arabanızı renk ve tekerleklerden süspansiyona, yol tutuşuna ve beygir gücüne kadar istediğiniz özelliklere uyacak şekilde özelleştirin. Kaza yaparsanız sorun değil; hızlı onarımlar ve özelliklerinizde yükseltmeler için otomobil mağazasına gidin. En sevdiğiniz spor arabalarınızı boş şehir sokaklarının haritası üzerinde test sürüşüne çıkarın. Yayaları ezme endişesi yaşamadan en yüksek hızlara ulaşın. Tazeleme kursuna mı ihtiyacınız var? Başlamanıza yardımcı olacak bir sürüş asistanını tercih edin. İlerledikçe istatistiklerinizi kaydedebilir, daha sonra tekrar gelip biraz daha oynayabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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