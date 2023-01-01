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Monster Truck: Forest Delivery

Monster Truck: Forest Delivery

poki.com

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Malları köprüler ve dağlar üzerinden teslim edin! Bu sürüş oyunu, bir grup kutuyu güvenli bir şekilde taşımanız için sizi zorluyor. Gece yarısı yüzen platformlar ve tuzaklarla karşılaşacaksınız. Monster Truck: Forest Delivery'de yükünüzü kaybetmeyin!

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