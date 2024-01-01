Facepalm Quest

Facepalm Quest

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Facepalm Quest, seyircilerin yüz avuçlarını harekete geçirmeyi hedeflediğiniz eğlenceli bir oyundur! Utanç, dehşet veya öfke nedeniyle hangi durumu yüz maskesine dönüştüreceğinizi düşünün; yeniden yaratmanız gereken durum budur! Karakterlerin nasıl tepki verdiğini görmek, kalıpların dışında düşünmek ve komik bulmacayı çözmek için etrafa tıklayın! Elinizi kaldırmaya ve yüzünüzü kahkahalarla kapatmaya hazır olun!

Web Sitesi: poki.com

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