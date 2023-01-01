Zamanın ötesinde uzay stratejisi klasiği OGame'de evrensel hakimiyet için savaşın: yeni gezegenleri fethedin, çığır açan teknolojileri araştırın, ittifaklar kurun ve diğer binlerce imparatorla inanılmaz uzay savaşlarında savaşın.

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