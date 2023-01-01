Liderliğiniz altında, tarayıcı oyunu Ikariam'da keşifler ve refah çağını başlatabilirsiniz. Şehirlerinizi kurup yönetiyorsunuz, yeni teknolojileri araştırıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz ve gerektiğinde diğer yöneticilere karşı savaşıyorsunuz.

Web Sitesi: lobby.ikariam.gameforge.com

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