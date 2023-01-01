Grepolis – Antik çağda geçen tarayıcı oyunu. Muhteşem şehirler inşa edin, güçlü ittifaklar kurun, tanrıların gücünden yararlanın ve dünyayı fethedin!

Web Sitesi: grepolis.com

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