Fanatical, İngiltere merkezli bir çevrimiçi video oyunu perakendecisidir. Dünya çapında iki milyondan fazla müşteriye 80 milyonun üzerinde resmi yetkili oyun anahtarı sattı. Fanatical, 1.000'den fazla oyun yayıncısı ve geliştiricisinin 8.000'den fazla oyununu içeren bir kataloğa sahiptir.

Web Sitesi: fanatical.com

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