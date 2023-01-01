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Fanatical

Fanatical

fanatical.com

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Fanatical, İngiltere merkezli bir çevrimiçi video oyunu perakendecisidir. Dünya çapında iki milyondan fazla müşteriye 80 milyonun üzerinde resmi yetkili oyun anahtarı sattı. Fanatical, 1.000'den fazla oyun yayıncısı ve geliştiricisinin 8.000'den fazla oyununu içeren bir kataloğa sahiptir.

Web Sitesi: fanatical.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fanatical ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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