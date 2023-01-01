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Crush: Interactive Stories

Crush: Interactive Stories

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Crush: Interactive Stories, RisingMeta tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunudur. Maceraya ve şartlarına siz karar vereceksiniz. Etkileşimli kurgu oyunu Crush'ı oynamak, tuhaf ve büyüleyici hikayelerle dolu bir dünyaya girmenizi sağlayacak. Her güzel ve heyecan verici hikayenin her bölümünde hangi yolu seçeceğinize karar verme seçeneğiniz vardır. Tek bir seçim anlatının gidişatını tamamen değiştirebilir ve her yeni seçim dizisi, onları yapan kişiye özel bir anlatıyla sonuçlanacaktır. Yepyeni bir görsel hikaye oyunu olan Crush'ı oynamak, romantizm, macera, doğaüstü olaylar ve aşkla ilgili hikayelerle dolu hikayelerin içine girmenizi sağlayacak. Ofisteki hanımlardan biri gibi davranabilir ve çekici patronunuzla ilişki yaşayabilirsiniz. Bir vampir avcısına dönüşebilir ve çekici ama potansiyel olarak tehlikeli vampirlerle yüzleşebilirsiniz. Kırsal kesimin yerlisi olsanız bile bir kurt adama aşık olabilirsiniz. Harika hayatınızın geri kalanını kiminle geçireceğiniz de dahil olmak üzere, hayatta yaptığınız seçimler üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Etkileşimli bir kurgu oyunu olan Crush: Hot Interactive Stories ile vahşi ve heyecan verici olasılıklarla dolu bir dünyadan kendi hikayenizi seçebilirsiniz. Her büyüleyici ve romantik hikayenin her bölümünde bir seçeneğiniz var. Crush oynayın: PC'de veya cep telefonunda yalnızca bir web tarayıcısı kullanarak çevrimiçi etkileşimli hikayeler. Herhangi bir oyun indirmenize gerek yok, sadece now.gg'de ücretsiz olarak çevrimiçi oyun oynamaya başlayın.

Web Sitesi: now.gg

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