İnteraktif Kurgu Veritabanı, bir IF oyun kataloğu ve öneri motorudur. IFDB, Wiki tarzı bir topluluk projesidir: üyeler yeni oyun listeleri ekleyebilir, incelemeler yazabilir, oyun önerileri alışverişinde bulunabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Web Sitesi: ifdb.org

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