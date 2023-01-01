WebCatalog
IFDB

IFDB

ifdb.org

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İnteraktif Kurgu Veritabanı, bir IF oyun kataloğu ve öneri motorudur. IFDB, Wiki tarzı bir topluluk projesidir: üyeler yeni oyun listeleri ekleyebilir, incelemeler yazabilir, oyun önerileri alışverişinde bulunabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Web Sitesi: ifdb.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, IFDB ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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