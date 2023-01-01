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Y8 Games

Y8 Games

y8.com

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Y8 Games bir oyun yayıncısı ve oyun geliştiricisidir. Y8 platformu, 30 milyon oyuncudan oluşan ve giderek büyüyen bir sosyal ağdır. Web sitesinde ayrıca çizgi film, oyun videoları ve oyunun izlenecek yolları gibi izlenecek videolar da var. Saat başı yeni oyunlar piyasaya sürüldükçe medya kataloğu her geçen gün büyüyor. Y8.com'un uzun bir geçmişi olduğundan, tarayıcı oyunlarının sosyal olgusunu belgeliyoruz. Bu içerik önemli bir sanatsal araçtır ve farklı zamanlarda insanların nasıl olduğunu açıklayabilir.

Web Sitesi: y8.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Y8 Games ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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