Y8 Games bir oyun yayıncısı ve oyun geliştiricisidir. Y8 platformu, 30 milyon oyuncudan oluşan ve giderek büyüyen bir sosyal ağdır. Web sitesinde ayrıca çizgi film, oyun videoları ve oyunun izlenecek yolları gibi izlenecek videolar da var. Saat başı yeni oyunlar piyasaya sürüldükçe medya kataloğu her geçen gün büyüyor. Y8.com'un uzun bir geçmişi olduğundan, tarayıcı oyunlarının sosyal olgusunu belgeliyoruz. Bu içerik önemli bir sanatsal araçtır ve farklı zamanlarda insanların nasıl olduğunu açıklayabilir.

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