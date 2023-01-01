ZingPlay, eğlence yazılımının önde gelen geliştiricisi ve yayıncısıdır. 2009 yılında yerel ülkede ZingPlay etiketini kurduktan sonra şirket, kısa sürede Vietnam'ın en popüler ve saygın bilgisayar oyunu üreticilerinden biri haline geldi. İyi tasarlanmış, son derece keyifli eğlence deneyimleri yaratmaya odaklanan ZingPlay, kurulduğu günden bu yana kalite konusunda benzersiz bir itibara sahip oldu.

Web Sitesi: play.zing.vn

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