WebCatalog
Zing Play

Zing Play

play.zing.vn

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ZingPlay, eğlence yazılımının önde gelen geliştiricisi ve yayıncısıdır. 2009 yılında yerel ülkede ZingPlay etiketini kurduktan sonra şirket, kısa sürede Vietnam'ın en popüler ve saygın bilgisayar oyunu üreticilerinden biri haline geldi. İyi tasarlanmış, son derece keyifli eğlence deneyimleri yaratmaya odaklanan ZingPlay, kurulduğu günden bu yana kalite konusunda benzersiz bir itibara sahip oldu.

Web Sitesi: play.zing.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zing Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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