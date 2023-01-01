ProtonDB'nin amacı, Linux üzerinde Proton ile oyunları test eden diğer oyunculardan raporlar toplamak ve oyunların ne kadar iyi performans gösterdiğine ilişkin toplam puanlar sağlamaktır. Büyüyen bir öneri havuzu, Proton geliştirmeye devam ederken oyunların çalışmasını sağlamak için deneyebileceğiniz ince ayarlar sağlar. Buna ek olarak, daha önce Linux'ta kullanılamayan çok çeşitli oyunlara göz atmak ve bunları keşfetmek için bu sitedeki Steam oyun kataloğunu keşfedebilirsiniz.

Web Sitesi: protondb.com

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