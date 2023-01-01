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SpigotMC

SpigotMC

spigotmc.org

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2012 yılında kurulan SpigotMC.org, en büyük Minecraft sunucu yazılımı projelerinin arkasındaki topluluğa ev sahipliği yapar ve Minecraft sunucularıyla ilgilenen herkesin, ister yardım ve destek arıyor olsun, isterse çalışmalarını paylaşıp sergiliyor olsun, birbirleriyle bağlantı kurabileceği bir yer sağlar. İçerik yaratıcılarına proje barındırmanın yanı sıra destek sağlamak için bir web forumu, sohbet odası ve wiki sağlıyoruz ve sizin de 300.000'den fazla üyeden oluşan bu kapsamlı ve büyüyen topluluğa dahil olacağınızı umuyoruz.

Web Sitesi: spigotmc.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpigotMC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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