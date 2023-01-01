Stolk.io'yu hemen oynayın! Başkalarını masadan fırlatın ve topunuzu ve raketinizi büyüterek daha da güçlü olun. Odadaki en büyük top olabilir misin?

Web Sitesi: stolk.io

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