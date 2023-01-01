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The Sandbox

The Sandbox

sandbox.game

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Sandbox, yaratıcıların voksel varlıkları ve oyun deneyimleri oluşturabileceği ve bunları blockchain üzerinde paraya dönüştürebileceği, merkezi olmayan, topluluk odaklı bir platformdur. 3 ana bileşenden oluşur: NFT oluşturucu, Pazaryeri ve Oyun Yapıcı.

Web Sitesi: sandbox.game

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Sandbox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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