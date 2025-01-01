Alternatifler - ZIGPOLL

Coda

Coda

coda.io

Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting, dijital ürünlerin kullanıcı geribildirimi ile geliştirilmesine yardımcı olan bir platformdur.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Zoho Survey, çevrimiçi anketler ve anketler oluşturmanıza yardımcı olan, veri toplama ve analiz için kullanışlı bir araçtır.

Tally

Tally

tally.so

Tally, sınırsız şekilde form oluşturan ve yanıt toplayan ücretsiz bir form oluşturucu uygulamasıdır.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.

Textline

Textline

textline.com

Textline, işletmelerin müşterileriyle iki yönlü iletişim kurmasına olanak tanıyan bir SMS platformudur.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey, kullanıcıların anketler oluşturup dağıtarak geri bildirim toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Spark Chart, profesyonel anketler oluşturup yayımlamanıza yarayan, 7/24 uzman destek sunan anket yazılımıdır.

forms.app

forms.app

forms.app

Forms.app, kullanıcıların kodlama olmadan çevrimiçi formlar ve anketler oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir form oluşturucu uygulamadır.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Gerçek zamanlı bir pazar yeri olan Respondent Participant, dünya genelinden araştırma mülakatları yapmanızı ve zamanlamanızı sağlar.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufoo, kullanıcıların çevrimiçi formlar oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan, kodlama bilgisi gerektirmeyen bir uygulamadır.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

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