Alternatifler - ZIGPOLL

Coda
coda.io
Coda, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları bir araya getiren bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Typeform
typeform.com
Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, dijital ürünlerin kullanıcı geribildirimi ile geliştirilmesine yardımcı olan bir platformdur.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Zoho Survey
zoho.com
Zoho Survey, çevrimiçi anketler ve anketler oluşturmanıza yardımcı olan, veri toplama ve analiz için kullanışlı bir araçtır.
Tally
tally.so
Tally, sınırsız şekilde form oluşturan ve yanıt toplayan ücretsiz bir form oluşturucu uygulamasıdır.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Doodle
doodle.com
Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.
Textline
textline.com
Textline, işletmelerin müşterileriyle iki yönlü iletişim kurmasına olanak tanıyan bir SMS platformudur.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey, kullanıcıların anketler oluşturup dağıtarak geri bildirim toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
TWIPLA
twipla.com
Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chart, profesyonel anketler oluşturup yayımlamanıza yarayan, 7/24 uzman destek sunan anket yazılımıdır.
forms.app
forms.app
Forms.app, kullanıcıların kodlama olmadan çevrimiçi formlar ve anketler oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir form oluşturucu uygulamadır.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.
Respondent Participant
respondent.io
Gerçek zamanlı bir pazar yeri olan Respondent Participant, dünya genelinden araştırma mülakatları yapmanızı ve zamanlamanızı sağlar.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
Formstack
formstack.com
Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.
Customerly
customerly.io
Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo, kullanıcıların çevrimiçi formlar oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan, kodlama bilgisi gerektirmeyen bir uygulamadır.
Experience.com
experience.com
Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.