SocialAll, programcıların işini kolaylaştırmak amacıyla dünyadaki mevcut tüm popüler sosyal ağ API'lerini tek bir birleşik API'de birleştiren hizmettir. SocialAll, tüm sosyal ağ özelliklerini (kimlik belirleme, arkadaşlar, mesajlar, yayınlama, fotoğraf / video) destekler. Geliştiriciler için API hakkında bilgi edinmenin yanı sıra API değiştiğinde yükseltme ve bakım yapma konusunda da önemli miktarda zaman tasarrufu sağlıyoruz. Herhangi bir sistem/dilde kolayca geliştirilebilmesi için sistem/uygulama ile iletişim kurmak için REST API protokolünü (HTTP) kullanma. API'de değişiklik olduğunda hata düzeltmeleri ve hızlı güncelleme. Tüm sosyal özellikler için widget var. SocialAll ayrıca kullanıcı sayısı ve zaman içindeki istek sayılarına ilişkin istatistik sistemine de sahiptir.

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Web Sitesi: socialall.dev

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