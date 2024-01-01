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SocialAll

SocialAll

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Web Sitesi: socialall.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SocialAll çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SocialAll, programcıların işini kolaylaştırmak amacıyla dünyadaki mevcut tüm popüler sosyal ağ API'lerini tek bir birleşik API'de birleştiren hizmettir. SocialAll, tüm sosyal ağ özelliklerini (kimlik belirleme, arkadaşlar, mesajlar, yayınlama, fotoğraf / video) destekler. Geliştiriciler için API hakkında bilgi edinmenin yanı sıra API değiştiğinde yükseltme ve bakım yapma konusunda da önemli miktarda zaman tasarrufu sağlıyoruz. Herhangi bir sistem/dilde kolayca geliştirilebilmesi için sistem/uygulama ile iletişim kurmak için REST API protokolünü (HTTP) kullanma. API'de değişiklik olduğunda hata düzeltmeleri ve hızlı güncelleme. Tüm sosyal özellikler için widget var. SocialAll ayrıca kullanıcı sayısı ve zaman içindeki istek sayılarına ilişkin istatistik sistemine de sahiptir.

Kategoriler:

Productivity
Sosyal Medya Analiz Yazılımı
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: socialall.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocialAll ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Linktree

Linktree

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Pictory

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Bitly

Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

Later

Later

later.com

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

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vidIQ

vidiq.com

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

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Portals.co

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Clustermarket

Clustermarket

clustermarket.com

Aave

Aave

aave.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

HomeTriangle

HomeTriangle

hometriangle.com

EventLive

EventLive

eventlive.pro

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