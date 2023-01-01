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OpenWrench Service Manager

OpenWrench Service Manager

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Web Sitesi: useopenwrench.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenWrench Hizmet Yönetimi, müşterilerinize bakım hizmetleri sağlamayı her zamankinden daha basit ve şeffaf hale getirir. Servis çağrılarını planlayın ve saha teknisyenlerini gönderin. Müşterilerinizi her işin durumu hakkında gerçek zamanlı olarak güncelleyin. Ödeme için fatura oluşturun ve gönderin. Üstelik telefonunuzu bırakmadan. Çalışma sahasına vardığınızda sorunun fotoğraflarını çekin. Tek bir dokunuşla konum yöneticilerini arayın, mesaj gönderin veya e-posta gönderin. Çalışılan süreyi takip etmek, müşteriye işin tamamlanma durumu hakkında bilgi vermek ve dahili yanıt sürelerini takip etmek için işe başladığınızda giriş yapın ve tamamlandığında çıkış yapın. OpenWrench Servis Yönetimi ile bakım projelerinizi hareket halindeyken takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bakım programınızı 2019'daki gibi yürütmeye başlamanın zamanı gelmedi mi?

Web Sitesi: useopenwrench.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenWrench Service Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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