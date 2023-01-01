OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulonuzdan yükleyin. Tek bir dokunuşla atanan teknisyeni arayın, mesaj gönderin veya e-posta gönderin. Teknisyenin servis çağrısı planlamasından işi bitirip şantiyeden çıkışına kadar tüm servis etkinliklerinin zaman çizelgesini görüntüleyin. OpenWrench ile hareket halindeyken bakım işlerinizi takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bakım programınızı 2019'daki gibi yürütmeye başlamanın zamanı gelmedi mi?

Web Sitesi: useopenwrench.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenWrench ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.