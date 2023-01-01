WebCatalog
Riser

Riser

riserphone.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Riser çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Riser, işinizi geliştiren, sizin ve ekibinizin üretkenliğini ve sonuçta kârınızı artıran hepsi bir arada küçük işletme uygulaması sunar. Aynı telefondaki iki numarayla teklifler, sözleşmeler oluşturun, fatura gönderin, ödeme toplayın ve iş ile kişisel yaşamınızı ayırın. Riser uygulamasıyla her yerden bağlantıda kalırken, paylaşılan gelen kutusu, çağrı kaydetme koçluğu, görev yönetimi ve teklifler / tahminler / sözleşmeler / faturalandırma gibi profesyonel araçlarla işinizi ve ekibinizi geliştirin. İşletme telefonu numarasına ihtiyacınız yok mu? Hiç sorun değil, hangi araçları kullanmak istediğinizi seçin ve seçin!

Web Sitesi: riserphone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Riser ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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