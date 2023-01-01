Mali raporlama, fatura teslimi ve daha fazlası yoluyla birden fazla genel muhasebe defterinin bakımına olanak sağlayan muhasebe aracı.

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