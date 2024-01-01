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Alternatifler - SocialAll

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.

Pictory

Pictory

pictory.ai

Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

Metricool

Metricool

metricool.com

Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.

Later

Later

later.com

Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.

Fedica

Fedica

fedica.com

Twitter takipçilerinizi konuma ve demografiye göre analiz edin ve hedefleyin. İdeal bir topluluk oluşturun. Takipçileriniz için tweet'leri en iyi zamanda planlayın

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. ​ ​​Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...

Sendible

Sendible

sendible.com

Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow, önde gelen markalar ve yayıncılar için bir sosyal medya optimizasyon platformudur. Şirket, sosyal ağlarda mesajların dağıtımını optimize etmek için Twitter yangın hortumunu, özel bağlantı proxy'sinden elde edilen tıklama verilerini ve özel algoritmaları kullanıyor. Şirket, tweet başına t...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.

Submagic

Submagic

submagic.co

Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...

Social Animal

Social Animal

socialanimal.com

Herhangi bir anahtar kelime için derinlemesine bilgiler edinin, etkileyicileri bulun ve içerik ilhamı alın. İçerik pazarlama nirvanasına giden yolda başlamanıza izin verelim.

eclincher

eclincher

eclincher.com

İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.

Reportei

Reportei

reportei.com

Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

Shield Analytics

Shield Analytics

shieldapp.ai

Shield'ın istatistik ve analizleriyle LinkedIn'de büyüyün. Kişisel LinkedIn profilleri için. Kişisel marka oluşturma ve çalışan savunuculuğu programları için tasarlandı. Dünya çapında yaratıcılar ve markalar tarafından kullanılır.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.

Inflact

Inflact

inflact.com

INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...

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