xabackup, yönetilmesi gereken çok fazla veri bulunan meşgul profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. Bulut tabanlı hizmetimiz, müşterilerin önemli dosyalarını kolaylıkla yedeklemelerine olanak tanıyarak değerli zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Exabackup ile müşterilerin karmaşık ayarlar veya sistemler konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz, yalnızca yedeklenmesini istedikleri dosyaları herhangi bir teknik iş yapmadan seçmeleri yeterlidir. Ayrıca exabackup rakipsiz koruma ve güvenlik sunar. Tüm verileriniz yüklenmeden önce sıkıştırılır, böylece aktarım sırasında herhangi bir güvenlik ihlali veya hız kaybı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yalnızca değişiklikleri (artımlı yedeklemeler) yüklediğimiz için, ek veriler sisteminizi yavaşlatmaz veya zaten ağır olan dosya yükünü hafifletmez. Dolayısıyla, tüm önemli belgelerinizin güvende ve emniyette kalmasını sağlamak söz konusu olduğunda exabackup'tan daha iyi bir seçenek olamaz!

Web Sitesi: exabackup.com

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