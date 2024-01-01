exabackup

exabackup

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Web Sitesi: exabackup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde exabackup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

xabackup, yönetilmesi gereken çok fazla veri bulunan meşgul profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. Bulut tabanlı hizmetimiz, müşterilerin önemli dosyalarını kolaylıkla yedeklemelerine olanak tanıyarak değerli zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Exabackup ile müşterilerin karmaşık ayarlar veya sistemler konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz, yalnızca yedeklenmesini istedikleri dosyaları herhangi bir teknik iş yapmadan seçmeleri yeterlidir. Ayrıca exabackup rakipsiz koruma ve güvenlik sunar. Tüm verileriniz yüklenmeden önce sıkıştırılır, böylece aktarım sırasında herhangi bir güvenlik ihlali veya hız kaybı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yalnızca değişiklikleri (artımlı yedeklemeler) yüklediğimiz için, ek veriler sisteminizi yavaşlatmaz veya zaten ağır olan dosya yükünü hafifletmez. Dolayısıyla, tüm önemli belgelerinizin güvende ve emniyette kalmasını sağlamak söz konusu olduğunda exabackup'tan daha iyi bir seçenek olamaz!
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: exabackup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, exabackup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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