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Kespry, ticari pazarlara yönelik lider otomatik drone sistemleri sağlayıcısıdır. Kespry, şirketlerin tek bir düğmeye dokunarak hava verilerini kolayca yakalamasına, görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.

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