Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Findity, iş ortaklarının kendi gider yönetimi çözümlerini beyaz etiket uygulaması olarak veya API'ler aracılığıyla pazara sunmalarına olanak tanıyan bir gider yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin masraflarını, kilometrelerini, eğlencelerini ve harcırahlarını tek bir yerde otomatikleştirir. Önde gelen muhasebe ve bordro yazılımları ve kartlarıyla entegrasyonlar sunan çözüm, iş ortaklarının sunduğu hizmetleri, müşterileri için kusursuz ve tam uyumlu bir gider deneyimi sunarak yükseltiyor.

Web Sitesi: findity.com

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