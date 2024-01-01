Findity

Findity

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: findity.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Findity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Findity, iş ortaklarının kendi gider yönetimi çözümlerini beyaz etiket uygulaması olarak veya API'ler aracılığıyla pazara sunmalarına olanak tanıyan bir gider yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin masraflarını, kilometrelerini, eğlencelerini ve harcırahlarını tek bir yerde otomatikleştirir. Önde gelen muhasebe ve bordro yazılımları ve kartlarıyla entegrasyonlar sunan çözüm, iş ortaklarının sunduğu hizmetleri, müşterileri için kusursuz ve tam uyumlu bir gider deneyimi sunarak yükseltiyor.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: findity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Findity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pemo

Pemo

pemo.io

Expensya

Expensya

expensya.com

Consisa

Consisa

consisa.com.br

Clyr

Clyr

clyr.io

Skovik

Skovik

skovik.com

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

ExpenseWire

ExpenseWire

expensewire.com

Fyle

Fyle

fylehq.com

Capture Expense

Capture Expense

captureexpense.com

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Zaggle

Zaggle

zagglesave.com

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası