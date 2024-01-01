Skovik, gider yönetimini hem çalışanlar hem de finans ekipleri için zahmetsiz hale getiriyor. Platformumuz, bir gider raporunu tamamlamak için gereken ortalama süreyi yalnızca 3 dakikaya indirir ve akıllı iş akışları ve küresel vergi kurallarına uyumluluk sayesinde muhasebe operasyonlarının %80'e kadarını otomatikleştirir. Çözüm, orta ölçekli şirketler ve işletmelerin yanı sıra, kendileriyle birlikte ölçeklenebilecek bir gider yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan hızla büyüyen işletmeler için idealdir. Bunun bir kanıtı olarak, 50'den fazla ülkede bu türden 1.000'den fazla müşterimiz var.

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