SalaryBook

SalaryBook

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Web Sitesi: salarybook.co.in

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SalaryBook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Personelinizi, Maaş Bordronuzu ve Giderlerinizi tek bir yerden yönetin. Çalışan Yönetimi için kullanımı kolay bir çözüm. Personel Katılımı. Personel almak. Erken Maaş. SalaryBook, 60 milyon Hintli KOBİ'ye yönelik bir bordro, çalışan katılımı ve Gider yönetimi uygulamasıdır. KOBİ'ler uygulamamızı işlerini yürütmek için tek noktadan çözüm olarak görüyor. Çalışanların sorunsuz bir şekilde işe alınmasından bordro ve katılım yönetimine kadar. Uygulamamız selfie ve konuma dayalı katılım işaretlemesi gibi bazı harika özellikler içerir. Geleneksel katılım sistemlerine elveda deyin ve SalaryBook mobil uygulamasında tek bir tuşa basarak bu sistemleri değiştirin.

Web Sitesi: salarybook.co.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalaryBook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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