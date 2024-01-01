Personelinizi, Maaş Bordronuzu ve Giderlerinizi tek bir yerden yönetin. Çalışan Yönetimi için kullanımı kolay bir çözüm. Personel Katılımı. Personel almak. Erken Maaş. SalaryBook, 60 milyon Hintli KOBİ'ye yönelik bir bordro, çalışan katılımı ve Gider yönetimi uygulamasıdır. KOBİ'ler uygulamamızı işlerini yürütmek için tek noktadan çözüm olarak görüyor. Çalışanların sorunsuz bir şekilde işe alınmasından bordro ve katılım yönetimine kadar. Uygulamamız selfie ve konuma dayalı katılım işaretlemesi gibi bazı harika özellikler içerir. Geleneksel katılım sistemlerine elveda deyin ve SalaryBook mobil uygulamasında tek bir tuşa basarak bu sistemleri değiştirin.

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