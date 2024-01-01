Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir giderleri, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için kolaylaştırır. Payhawk, 32'den fazla ülkedeki müşterilerin verimliliği en üst düzeye çıkarmalarına, harcamaları geniş ölçekte kontrol etmelerine ve çevik kalmalarına yardımcı oluyor. Londra, Berlin, Barselona, ​​Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofya ve New York'ta ofisleri bulunan Payhawk'ın geniş müşteri kitlesi arasında LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox ve Wagestream gibi önde gelen isimler yer alıyor.

Web Sitesi: payhawk.com

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