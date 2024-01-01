Fyle

Fyle

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Fyle, muhasebecilere mevcut kredi kartlarında gider raporlama süreçlerini kolaylaştırma olanağı sağlayan modern bir gider yönetimi platformudur. Fyle, kredi kartı işlem verilerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü, metin yoluyla anında harcama bildirimlerini ve kolay makbuz tahsilatını sunmak için mevcut Visa, Mastercard ve American Express kredi kartlarıyla doğrudan entegre olur. Kullanıcılar makbuzları metin yoluyla gönderebilir ve Fyle, makbuzları otomatik olarak eşleştirerek otomatik mutabakat ve daha hızlı kapatma süresi sağlar. Çalışanlar, harcamalarını Metin Mesajları, Gmail, Outlook, Slack, Teams ve daha fazlası gibi günlük uygulamalardan gönderebilir veya hareket halindeyken makbuzların resimlerini çekmek ve harcamaları göndermek için Fyle'ın güçlü mobil uygulamasını kullanabilir. Fyle, makbuzlardan verileri otomatik olarak çıkarır, kodlar ve kategorilere ayırır, politika ihlallerini kontrol eder, bunları doğru projelere, bütçelere ve maliyet merkezlerine tahsis eder ve verileri QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE gibi muhasebe yazılımlarına aktarır. Microsoft Dynamics 365 Business Central ve QuickBooks Masaüstü.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: fylehq.com

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