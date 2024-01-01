ExpenseOnDemand, finans ve bordro ekiplerinin gider yönetimi süreçlerini yönetme şeklini dönüştürüyor. Makbuzları ve faturaları yakalamak için yapay zeka ve akıllı teknolojiyi kullanan, Xero, Tally, QuickBooks ve Sage'e sorunsuz bir şekilde entegre olana kadar hayatınızı mümkün olduğunca kolaylaştıran uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Benzersiz teknolojimiz, firmaların süreçleri otomatikleştirmesine, mükerrer makbuzları tespit etmesine ve iddiaların kolayca doğrulanmasına yardımcı olarak onlara her yıl binlerce, hatta milyonlarca maliyet tasarrufu sağlar. Platform, aralarından seçim yapabileceğiniz 120'den fazla Gelişmiş özelliğe sahiptir ve yalnızca abone olduğunuz özellikler için ödeme yaparsınız. Kullanıcılarımız için dikkate değer olanlar şunlardır: 1. Platformda çok düzeyli onaylayıcılar da dahil olmak üzere, harcama limitleriyle kendi onay hiyerarşinizi oluşturabilirsiniz. 2. Google Mil işlevimizi kullanın ve manuel olarak talep edilen millerde %27,8 gibi şaşırtıcı bir oranda tasarruf edin. 3. 'Muhasebe entegrasyonlarımız' çeşitli muhasebe yazılımlarıyla dakikalar içinde entegre olmanızı sağlar; buna makbuzların gönderilmesi ve takip kategorilerinin kullanılması da dahildir. 4. 'Denetim takibi' işlevimiz, ihtiyaç duyduğunuzda size iş akışından makbuzdan onay geçmişine kadar bir harcamanın tam geçmişini gösterebilir. 5. Finans yöneticilerinin harcamaları kolayca ilgili vergi oranlarına ayırmasına olanak tanıyacak şekilde, bir makbuza farklı vergi oranları girebilirsiniz. 6. İşletmenize özel gider kategorilerini özelleştirebilirsiniz. Kuruluşunuz için işe yarayan kendi özel ihracat raporunuzu oluşturabilirsiniz.

Web Sitesi: expenseondemand.com

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