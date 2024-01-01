Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.

Web Sitesi: circula.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Circula ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.