Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Circula çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
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