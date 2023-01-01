WebCatalog
Tether

Tether

app.tether.to

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Tether, Tether Limited tarafından çıkarılan ve Bitfinex sahipleri tarafından kontrol edilen tokenlara sahip bir kripto para birimidir. Tether, stabilcoin olarak adlandırılıyor çünkü orijinal olarak her zaman 1,00 ABD Doları değerinde olacak şekilde tasarlandı ve ihraç edilen her bir Tether için 1,00 ABD Doları tutarında rezerv bulundurulacak.

Web Sitesi: tether.to

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tether ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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