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Payment Card Issuance Software - En Popüler Uygulamalar

Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Pleo

Pleo

pleo.io

Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Ödemeler, kartlar ve harcamalar basitleştirildi. Equals Money hesabı, finans ekiplerinin bir şirketin ödemelerini, harcamalarını, bütçelerini, maaş bordrosunu ve daha fazlasını yönetme biçiminde devrim yaratmak, zamanı geriye, parayı da bilançoya geri koymak için burada.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Avrupa'da ücretsiz bir IBAN hesabı açın. Aylık 0 € karşılığında ödeme kartı, %5'e kadar para iadesi, entegre kripto hizmeti ve çok daha fazlasını alın.

Kodo

Kodo

kodo.com

Hepsi bir arada kurumsal ödeme çözümümüzle daha akıllıca harcayın Siz işinizi büyütmeye odaklanırken şirket giderlerini kontrol etmenize, otomatikleştirmenize ve devretmenize yardımcı olan En Basit Kurumsal Ödemeler platformu!

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Capital on Tap olarak misyonumuz, küçük bir işletmeyi mümkün olduğunca kolay yönetmeyi sağlamaktır. Bir işletmenin günlük operasyonlarının zorlu olabileceğinin bilincindeyiz, bu nedenle işletme sahiplerine operasyonlarını kolaylaştırma, hızlı finansmana erişme ve ödüller kazanma gücü veren araçlar v...

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir giderleri, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için k...

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini o...

Circula

Circula

circula.com

Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

Cheqly, yeni başlayanlar için tam kapsamlı bir neobanktır.

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.

NUMARQE

NUMARQE

numarqe.com

NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.

KlearCard

KlearCard

getkleercard.com

The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.

dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...

Payowire

Payowire

payowire.com

Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...

Bento for Business

Bento for Business

bentoforbusiness.com

Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...

Jeeves

Jeeves

tryjeeves.com

Tek bir platform aracılığıyla küresel finansı kolaylaştırın. Hepsi bir arada platform aracılığıyla kart düzenleyin, ödeme gönderin ve küresel harcamaları yönetin.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...

Statrys

Statrys

statrys.com

Statrys tüm ödeme ihtiyaçlarınızı insan dokunuşuyla karşılar. Çoklu para birimi hesabı, Mastercard kartı ve rekabetçi döviz kurları için bugün kaydolun.

Lithic

Lithic

lithic.com

Lithic, harcamaları etkinleştirmek ve kontrol etmek için ödeme kartları oluşturmayı kolaylaştırır. Geliştiriciler için tasarlanan Lithic'in erişilebilir yapı taşları, pazara sunma süresini kısaltır, yeni gelir akışlarının kilidini açar ve gelişen işletmenize göre ölçeklenir. Müşterileriniz için ödem...

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

Açık API platformumuzla anında kart düzenleyin ve kart ödemelerini işleyin. Marqeta'nın modern kart verme platformunun işletmeleri ve yenilikçileri nasıl güçlendirdiğini öğrenin.

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