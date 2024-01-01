Cardda

Cardda

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Web Sitesi: cardda.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cardda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Latam'daki işletmeler için hepsi bir arada harcama yönetimi. Şirketler için tasarlanmış bir kart. Prosedürler olmadan. Anında düzenlenen sanal kartlarla ödemelerinizin kontrolü sizde olsun.

Web Sitesi: cardda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cardda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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