Star Stable — это онлайн-игра о лошадях, наполненная приключениями. Катайтесь верхом, заботьтесь о своих лошадях и исследуйте захватывающий остров Юрвик. Попробуйте игру бесплатно!

Веб-сайт: starstable.com

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