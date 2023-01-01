Играйте в Rival Stars Horse Racing онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Станьте заводчиком-чемпионом и заведите собственную конюшню прекрасных лошадей. Наследие вашей семьи по разведению породистых лошадей ухудшилось. Теперь от вас зависит имя и репутация семьи. Верните славу своей конюшне и покажите миру, на что вы способны. Почувствуйте азарт и грохот настоящих скачек благодаря реалистичной анимации и качественным комментариям. Пожинайте плоды своего тяжелого труда, тренируя лошадей, нанимая жокеев и тщательно создавая конюшню чемпионов, побеждающих в дерби. Настраивайте все: от настроек вашей лошади до шлемов и снаряжения, которое вы надеваете на своих всадников.

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