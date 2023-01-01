Prophets — это забавная игра-симулятор, в которой вы — пророк, который должен делиться мудростью с массами, которые в ней нуждаются. Все, что вам нужно сделать, это сказать несколько слов своим подписчикам. Но уверяем вас, что все не так просто. Вы должны проверить свое окружение при запуске игры, чтобы вы могли найти в нем динамические подсказки о том, что сказать или сколько слов вам нужно сказать. Вы можете играть за одного из блестяще проработанных и анимированных ярких персонажей, таких как Традиционалист, Анимист, Абсурдист, Пацифист, Циник, Мистик и Рационалист. Каждый из этих персонажей обладает своей уникальной внешностью, индивидуальностью и восприятием мира. Обязательно играйте за всех пророков, чтобы по-настоящему оценить забавные стороны каждого персонажа. Чего же ты ждешь? Идите вперед, начните говорить и покажите всем, что вы ставите «профи» в пророке! Сообщайте свои мысли или команды, записывая их. Проверяйте свое окружение при запуске игры, чтобы вы могли найти в нем динамические подсказки о том, что сказать или сколько слов вам нужно сказать. Prophets была разработана Studio Seufz, компанией по разработке игр, базирующейся в Германии. Играйте в другие их замечательные приключенческие игры на Poki: Murder, Caesar's Day Off и Moon Waltz. Вы можете играть в Prophets бесплатно на Poki. В Prophets можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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