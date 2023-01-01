Убейте преступников в Hammer 2: Reloaded! Ваш безжалостный линчеватель служит уникальному образцу правосудия. Вместо того, чтобы арестовывать воров, вы просто лишаете их жизни. Потратьте свои деньги на реактивный ранец, неограниченное количество гранат и режим Бога. Генератор транспортных средств заставляет автомобили появляться где угодно!

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