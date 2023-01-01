Мчитесь по городу и пустыне на Offroader V5! Этот 3D-симулятор вождения позволяет вам путешествовать на легковых автомобилях, грузовиках и автобусах. Вы можете замедлить ход времени, выполняя потрясающие трюки за рулем. Если ваш автомобиль сломался, просто отремонтируйте или замените его!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Offroader V5, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.