Почувствуйте свободу за рулем гоночного автомобиля в Top Speed ​​3D! Настройте свой идеальный автомобиль в соответствии с желаемыми характеристиками: от цвета и колес до подвески, управляемости и мощности. Если вы попали в аварию, ничего страшного — отправляйтесь в автосервис для быстрого ремонта и улучшения ваших характеристик. Тест-драйв любимых спортивных автомобилей на карте пустых городских улиц. Разгоняйтесь до максимальной скорости, не беспокоясь о том, что сбиваете пешеходов. Нужен курс повышения квалификации? Выберите помощника по вождению, который поможет вам начать работу. Вы можете сохранять свою статистику по ходу игры, а затем вернуться позже, чтобы сыграть еще раз!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Top Speed 3D, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.