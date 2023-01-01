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Top Speed 3D

Top Speed 3D

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Почувствуйте свободу за рулем гоночного автомобиля в Top Speed ​​3D! Настройте свой идеальный автомобиль в соответствии с желаемыми характеристиками: от цвета и колес до подвески, управляемости и мощности. Если вы попали в аварию, ничего страшного — отправляйтесь в автосервис для быстрого ремонта и улучшения ваших характеристик. Тест-драйв любимых спортивных автомобилей на карте пустых городских улиц. Разгоняйтесь до максимальной скорости, не беспокоясь о том, что сбиваете пешеходов. Нужен курс повышения квалификации? Выберите помощника по вождению, который поможет вам начать работу. Вы можете сохранять свою статистику по ходу игры, а затем вернуться позже, чтобы сыграть еще раз!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Top Speed 3D, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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