Fleeing the Complex — пятая и последняя игра в серии, посвященной Генри Стикмину. В этой игре ваша цель — помочь Генри Стикмину вырваться из камеры B! Вы можете прокрасться мимо охранников, прорваться через контрольно-пропускные пункты или схватить оружие и сражаться. Найдите ключи от грузовика и уезжайте! Вы можете найти все игры Генри Стикмена на Poki, чтобы играть в них бесплатно онлайн прямо сейчас. Используйте левую кнопку мыши для взаимодействия с объектами. Игра Fleeing the Complex была создана Puffballs United. Играйте в другие легендарные игры Генри Стикмина на Poki: «Разрушение банка», «Побег из тюрьмы», «Кража алмаза» и «Проникновение на дирижабль».

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