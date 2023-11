Breaking the Bank — это первая часть популярной серии игр Генри Стикмина. Помогите Генри Стикмину проникнуть в банк, расположенный посреди пустыни. Выберите одно из рискованных решений и наблюдайте, как разворачивается остальная часть истории. Вы можете рыть туннели, использовать взрывчатку, сверлить лазерами, разрушать разрушительными шарами, использовать телепорт или даже маскировку! Обязательно сыграйте в Breaking the Bank несколько раз, чтобы получить все концовки. Вы можете найти все игры Генри Стикмена на Poki, чтобы играть в них бесплатно онлайн прямо сейчас. Используйте левую кнопку мыши для взаимодействия с объектами. Игра Breaking the Bank была создана Puffballs United. Играйте в другие легендарные игры Генри Стикмина на Poki: «Побег из тюрьмы», «Кража алмаза», «Проникновение на дирижабль» и «Побег из комплекса».

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Breaking the Bank, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.