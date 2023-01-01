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Stealing the Diamond

Stealing the Diamond

poki.com

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Stealing the Diamond — третья часть популярной серии игр Генри Стикмина. Помогите Генри Стикмину проникнуть в музей и ограбить алмазы. Выбирайте один из рискованных способов получения алмаза и наблюдайте за последствиями своих действий. Это приключение в жанре point-and-click ставит вас на место похитителя драгоценностей. Вам придется принимать опасные решения на каждом этапе процесса ограбления. Выбирайте правильные действия, чтобы уйти с бриллиантами! Вы можете найти все игры Генри Стикмена на Poki, чтобы играть в них бесплатно онлайн прямо сейчас. Используйте левую кнопку мыши для взаимодействия с объектами. Игра «Кража алмаза» была создана Puffballs United. Играйте в другие легендарные игры Генри Стикмина на Poki: «Разрушение банка», «Побег из тюрьмы», «Проникновение на дирижабль» и «Побег из комплекса».

Веб-сайт: poki.com

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