Stealing the Diamond — третья часть популярной серии игр Генри Стикмина. Помогите Генри Стикмину проникнуть в музей и ограбить алмазы. Выбирайте один из рискованных способов получения алмаза и наблюдайте за последствиями своих действий. Это приключение в жанре point-and-click ставит вас на место похитителя драгоценностей. Вам придется принимать опасные решения на каждом этапе процесса ограбления. Выбирайте правильные действия, чтобы уйти с бриллиантами! Вы можете найти все игры Генри Стикмена на Poki, чтобы играть в них бесплатно онлайн прямо сейчас. Используйте левую кнопку мыши для взаимодействия с объектами. Игра «Кража алмаза» была создана Puffballs United. Играйте в другие легендарные игры Генри Стикмина на Poki: «Разрушение банка», «Побег из тюрьмы», «Проникновение на дирижабль» и «Побег из комплекса».

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