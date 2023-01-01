Escaping the Prison

«Побег из тюрьмы» — вторая часть серии книг о Генри Стикмине. Ваша цель — пройти мимо охранников и не быть пойманным. На каждом этапе игры вы можете выбирать из множества инструментов: файл, мобильный телефон, дрель, напиток NrG, телепорт и ракетная установка. Если вы сделаете правильный выбор, возможно, вы выберетесь живым! Вы уже придумали все возможные концовки? Вы можете избежать Хромого пути, Подлого пути или Крутого пути! Вы можете найти все игры Генри Стикмена на Poki, чтобы играть в них бесплатно онлайн прямо сейчас. Используйте левую кнопку мыши, чтобы взаимодействовать с объектами. Используйте разнообразные инструменты на каждом уровне, чтобы пройти мимо охранников. Игра «Побег из тюрьмы» была создана Puffballs United. Сыграйте в другие легендарные игры Генри Стикмина на Poki: «Разрушение банка», «Кража алмаза», «Проникновение на дирижабль» и «Побег из комплекса».

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