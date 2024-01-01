Bullet Bros

Bullet Bros

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Bullet Bros — захватывающее продолжение забавного платформера Flip Bros. На этот раз вы вооружены мощным оружием, которое добавляет игровому процессу совершенно новое измерение. Используйте отдачу своих выстрелов, чтобы взлетать в воздух, вращаться и забрасывать врагов в забвение! Чем больше вы играете, тем больше крутых нарядов и мощного оружия вы сможете разблокировать! Думаешь, у тебя есть все, что нужно? Собирайтесь и будьте готовы к старту!

Веб-сайт: poki.com

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